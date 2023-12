5 filmes de comédia natalinos para rir em família no feriado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Todo ano é a mesma coisa: com o Natal se aproximando, uma overdose de tramas açucaradas, cômicas ou inspiradoras em meio à decoração iluminada chegam ao streaming, encantando os apaixonados pela festividade. Com tanta oferta, fica até difícil decidir o que assistir. Por isso, VEJA selecionou cinco filmes natalinos que chegaram esse ano no streaming e são uma ótima pedida para aproveitar os dias de folga em família. Confira a seguir:

O Primeiro Natal do Mundo

Onde: disponível na Amazon Prime Video

Na trama nacional, Pepê (Lázaro Ramos) é um pai viúvo que se casa com Tina (Ingrid Guimarães), mãe de dois filhos. Com a família unida, a véspera de Natal vira uma grande confusão, e uma das crianças deseja que a data nunca existisse. Como em um passe de mágica, o pedido é atendido e a celebração é apagada da memória de todos, fazendo com que a família tenha que recriar os ritos e tradições do zero — e, é claro, com um toque brasileiro irresistível.

O Melhor Natal de Todos

Onde: disponível na Netflix

A comédia de ares dramáticos gira em torno de Charlotte (Heather Graham) e Jackie (Brandy Norwood), duas mulheres que costumavam ser grandes amigas mas que se afastaram com o tempo. Frustrada com a vida, Charlotte se irrita com os boletins natalinos anuais e a vida aparentemente perfeita de Jackie. Quando as duas se encontram no Natal, a atmosfera da data resgata aos poucos a amizade perdida.

Um Chamado Natalino

Onde: disponível no Disney+

A trama é uma comédia tocante sobre a magia natalina e o poder da data. Na história, Eddie Garrick (Ludacris) é um homem que desistiu do Natal ainda na infância, em razão de uma experiência traumática. As coisas mudam quando sua ex-mulher deixa a filha de 9 anos com ele na véspera do feriado, e a dupla precisa ajudar um homem que diz ser o Papai Noel — mas que Eddie acredita estar delirando.

A Batalha de Natal

Onde: disponível na Amazon Prime Video

A produção é uma comédia divertida para aqueles que gostam de competição. Na história, Eddie Murphy é um pai recém demitido que está determinado a ganhar o concurso de melhor decoração natalina na rua. Para isso, e claro, ele está disposto a tudo, até a fazer um pacto com um mulher misteriosa que transforma o Natal em uma grande confusão.

Travessuras de Natal

Onde: disponível no Disney+

Crianças travessas já se tornaram um clássico dos filmes natalinos. Na produção original do Disney Channel, o pequeno Andy (Winslow Fegley) descobre que entrou na lista de desobedientes do Papai Noel ao não receber nenhum presente. Ele, então, convoca mais oito pequenos rebeldes para ir até a vila no Polo Norte para roubar os presentes que eles acham que merecem, causando grandes confusões no caminho.

