5 filmes aterrorizantes no streaming para um Dia das Mães diferenciado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mães são algumas das personagens mais amáveis do cinema, responsáveis por trazer conforto e sabedoria aos filhos nas telas e ao público, nas cadeiras. Em tragédias ou filmes de terror, no entanto, muitas costumam ser um pouco diferentes: assassinas horripilantes, sádicas impiedosas, assombrações eternas ou torturadoras moralistas. Para tirar a prova, basta ir ao cinema assistir A Morte do Demônio: A Ascensão ou Beau Tem Medo. Para quem pretende passar o Dia das Mães em casa, os serviços de streaming têm um extenso repertório de matriarcas terríveis. Confira algumas dicas:

Psicose

Onde assistir: Globoplay (plano com Telecine) e Star+

Em 1960, o cineasta Alfred Hitchcock lançou ao mundo o que se consagrou como o mais célebre terror de problemas maternos da história do cinema. Protagonizado pelo charmoso Anthony Perkins — que antes havia ficado restrito aos papéis de galã —, o filme acompanha a fragmentada psique de Norman Bates, assustador dono de um motel à beira da estrada que esconde uma relação tortuosa e homicida com sua progenitora. Quando a libido do jovem é provocada, a matriarca se manifesta de maneira sanguinolenta — e assim dá origem à inesquecível cena de assassinato no chuveiro.

Carrie, a Estranha

Onde assistir: Amazon Prime Video

Talvez nenhuma mãe da ficção tenha conseguido ser mais vil que Margaret White, vivida no longa Carrie, A Estranha (original de 1976) por Piper Laurie, indicada ao Oscar pelo papel. Na clássica história, a adolescente Carrie (Sissy Spacek) passa pela puberdade sob o crivo de sua mãe, fanática religiosa que condena qualquer aceno à sexualidade e que não hesita em prender ou ferir sua filha. Quando o amadurecimento da menina traz consigo habilidades psíquicas, porém, tanto a matriarca quanto os algozes do Ensino Médio são forçados a encarar sua fúria.

Sexta-Feira 13

Onde assistir: HBO Max

Continua após a publicidade

Jason Vorhees é um dos assassinos truculentos mais famosos do terror. Em 12 filmes, ele já lutou contra Freddy Krueger, viajou para o espaço e acabou com a vida de dezenas de jovens. Tudo isso, porém, ele aprendeu dentro de casa. Como em Psicose, o primeiro Sexta-Feira 13, de 1980, conta com uma reviravolta maternal e coloca o sangue nas mãos da senhora Vorhees (Betsy Palmer), uma mãe em luto que parece inofensiva, mas busca vingança cega pela morte de seu primogênito.

Hereditário

Onde assistir: HBO Max e Netflix

Após perder sua mãe, Annie (Toni Collette) passa a viver uma série de infortúnios ao lado de sua família. Os eventos trágicos — que aumentam em gravidade e violência — a levam a investigar o sobrenatural e, subsequentemente, a descobrir os sórdidos segredos da mulher que a colocou no mundo. O sucesso de Ari Aster aterrorizou milhares de espectadores através do suspense apurado, mas também pela difícil temática: adultos ainda incapazes de se isentar de traumas causados pelos pais.

Fuja

Onde assistir: Netflix

“Quem ama, cuida”, diz o ditado popular, mas Diane (Sarah Paulson) se dedica à maternidade por outras vias. Com enredo que retrata a Síndrome de Munchausen por Procuração, este longa acompanha Chloe (Kiera Allen), uma adolescente acometida por uma série de condições que a impedem de viver em sociedade e a mantêm sob a guarda da mãe. Gradualmente, no entanto, ela começa a notar sinais de que suas doenças são fabricadas pela própria guardiã, que cultiva uma obsessão perigosa pela jovem.