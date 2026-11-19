Ler Resumo





Presente em quase toda geladeira, o iogurte nasceu por acaso há milhares de anos e já foi vendido até em farmácias. Descubra como essa descoberta acidental de antigos pastores atravessou impérios, conquistou a ciência e virou um clássico indispensável para a saúde e a gastronomia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É provável que, na sua geladeira, haja um ou mais recipientes de um alimento que, embora tenha se tornado dos mais triviais, vem de muito longe, no tempo e na história. Se hoje ele existe em versões com frutas, com proteínas e reduzido em calorias, na origem o aspecto e os usos do iogurte eram bem diferentes.

Não se sabe exatamente quando nem onde surgiu, mas tudo indica que foi há milhares de anos, quando antigos pastores descobriram que o leite transportado em recipientes de couro, sob o calor, se transformava em uma substância mais espessa e ácida. A fermentação, provocada por bactérias naturalmente presentes no ambiente, não só modificava o gosto e a cara do leite. Ela o fazia durar mais. Uma grande vantagem quando nem se sonhava com refrigeradores.

A técnica de fermentar o leite se difundiu ao longo da Ásia e do Oriente Médio. Cada cultura tinha sua família do alimento. Na Índia, o dahi passou a compor pratos salgados, bebidas e sobremesas. Os gregos antigos conheciam preparações de leite coalhado, e os romanos consumiam produtos semelhantes. Mas foi da Turquia de dez séculos atrás que veio o nome “iogurte”, derivado do verbo que significa “engrossar” ou “dar consistência”.

Os europeus passaram a apreciá-lo bem mais tarde. Conta-se que, em 1542, um médico otomano recomendou ao rei francês Francisco I tomar leite fermentado para tratar problemas digestivos. Teria nascido aí a fama medicinal do alimento.

Séculos depois, a ciência confirmou essas propriedades. Em 1905, o médico Stamen Grigorov identificou a bactéria responsável por uma das fermentações características do iogurte, alimento muito comum em seu país, a Bulgária. A longevidade dos búlgaros, aliás, se deveria ao consumo de leites fermentados, concluiu outro cientista, o russo Ilya Mechnikov. A hipótese não chegou a ser comprovada, mas ajudou a associar o iogurte à saúde intestinal.

Continua após a publicidade

Essa ideia deu ímpeto ao interesse comercial pelo produto. Em 1919, Isaac Carasso começou a fabricar iogurte em Barcelona. Ele era vendido em farmácias para ajudar na digestão. Seu filho Daniel assumiu e ampliou o negócio, dando origem à Danone. A adição de frutas e açúcar ajudou a conquistar consumidores e afastou o produto da imagem de preparado medicinal.

Foi com a expansão dos refrigeradores e supermercados, na segunda metade do século XX, que o iogurte ganhou mercado no Brasil. Os potinhos de frutas e as versões infantis ajudaram a incorporá-lo ao cotidiano. Produtos líquidos, desnatados e outras variantes foram sendo acrescentadas à lista de possibilidades.

A atenção que atualmente damos, com razão, à flora do intestino, nosso “segundo cérebro”, mantém o iogurte no rol dos bons alimentos. Modalidades como grego, que é coado, por isso mais espesso, e o “skyr” holandês, dividem espaço com outros preparos tradicionais, como a coalhada e o kefir. Mas o básico “iogurte natural” é o que não pode faltar. Com ele, faço bolo, molho para salada ou para petiscos, ou mesmo um estrogonofe light, usando a versão desnatada no lugar do creme de leite.

Milênios nos separam daquela descoberta anônima de antigos pastores. Apesar disso, em sua essência, o iogurte ainda é o mesmo alimento, apenas fermentado lentamente pela história, até chegar à nossa mesa.