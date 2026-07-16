Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Imagem Blog

Coluna da Lucilia

Por Lucilia Diniz Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Um espaço para discutir bem estar, alimentação saudável e inovação
Saúde

Coadjuvante de peso

O sabor particular do alho-poró

Por Lucilia Diniz 16 jul 2026, 19h19
Talos de alho-poró frescos, dispostos em camadas, com as folhas verdes escuras no topo e a parte branca mais clara na base
 (imagenavi/Getty Images)
Continua após publicidade
Coadjuvante de peso Priorizar nos meus resultados Google

O que seria da diva sem o contrarregra que prepara sua entrada em cena, ou do protagonista sem o coadjuvante que lhe serve de “escada”? O mesmo pode ser dito do alho-poró com relação a uma grande quantidade de pratos da culinária ocidental. Embora tenha um sabor muito próprio, ele serve discretamente de base em muitas preparações – o que não impede que também possa brilhar no centro do palco, ou melhor, da mesa.

Há pelo menos 4.000 anos ele já era cultivado no Egito e na Mesopotâmia, sendo apreciado pelos antigos como alimento, mas também como remédio. Gregos e romanos lhe atribuíam propriedades revigorantes, acreditando que fortalecia o corpo e até a voz. Conta-se que o imperador Nero consumia grandes quantidades antes de falar em público, convencido de que a planta preservava suas cordas vocais.

Difundido pelo Império Romano, adaptou-se especialmente bem às regiões mais frias da Europa. Resistente ao inverno e capaz de permanecer na terra durante meses, tornou-se presença constante nas hortas de mosteiros e fazendas medievais, entrando em sopas, caldos e ensopados.

Siga

Em toda parte, o alho-poró foi se mantendo como uma presença constante, mas de atuação modesta. Nas Ilhas Britânicas, porém, a hortaliça acabou alçada a símbolo nacional. Segundo uma lenda tradicional local, São Davi orientou os soldados do País de Gales a prender um alho-poró ao capacete para que pudessem se reconhecer em batalha. Séculos depois, Shakespeare eternizou esse emblema em Henrique V, quando o oficial galês Fluellen, extremamente patriota, obriga um soldado inglês que zombara do ramo em seu chapéu a comê-lo.

Continua após a publicidade

Fora das lendas e da literatura, o ingrediente tem um lugar de destaque na sopa de alho-poró com batatas, servida fumegante durante o inverno. Curiosamente, do outro lado do Canal da Mancha, a combinação ganhou uma versão refinada e servida fria, a célebre “vichyssoise”.

Foi sobretudo na França, aliás, que o vegetal consolidou seu papel de coadjuvante de peso. Enquanto o sul mediterrâneo manteve uma predileção pelo sabor marcante do alho, as regiões do norte fizeram do alho-poró um ingrediente indispensável em veloutés, quiches, gratinados e inúmeras outras preparações. Eu o uso tanto como tempero, em tortas e sopas, quanto como ingrediente principal, assado no forno ou em suflê.

Continua após a publicidade

Primo do alho e da cebola, que como ele pertencem ao gênero “allium”, não raro anda perto deles ou ocupa seu lugar. Essa proximidade também está registrada na etimologia. O francês “poireau”, o italiano “porro” e o espanhol “puerro” vêm da raiz “porrum”, provavelmente anterior ao próprio latim. Já o inglês “leek” deriva de um antigo tronco germânico que designa amplamente os três vegetais.

O parentesco atravessou os séculos tanto na linguagem quanto na cozinha. Mais delicado que o alho, ele acrescenta perfume sem dominar o prato. Por essa razão com frequência aparece ao lado da cebola, compondo, com a cenoura e o salsão, os “mirepoix”. Essas bases aromáticas são o ponto de partida de molhos, caldos e ensopados.

Continua após a publicidade

E, como ensinava Auguste Escoffier, um dos patriarcas da culinária clássica francesa, “o fundo é tudo”. Por isso, o alho-poró pode até parecer secundário, mas tem papel indispensável. Ele raramente recebe os aplausos, mas ajuda a garantir que o espetáculo aconteça.

Publicidade
TAGS:
Alimentação
Culinária
Dieta e Nutrição
gastronomia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).