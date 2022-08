Por que Bolsonaro ainda deve se preocupar, mesmo crescendo nas pesquisas

A nova pesquisa FSB, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, mostrou finalmente um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, como desejava sua campanha. Ele alcançou seu melhor desempenho da série histórica, chegando a 36%. Cresceu na esteira do Auxílio Brasil de R$ 600, já que seu desempenho nesse grupo teve um salto de sete pontos – de 24% para 31%.

Mas a campanha bolsonarista ainda tem um motivo para se preocupar e muito: o presidente está custando muito para abocanhar votos de seu maior adversário. Lula não está perdendo terreno. Vem mantendo consistentemente o mesmo patamar nesta e em outras pesquisas de intenção de voto.

O maior problema dessa tendência é que os votos conquistados na última semana por Bolsonaro podem não ser tão sólidos assim. É preciso, em primeiro lugar, esperar que o fator de novidade do Auxílio Brasil turbinado se dissipe. Mais do que isso, eleitores que agora migram para o presidente ainda não foram impactados pela propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Podem, inclusive, ir parar no colo de algum candidato até agora pouco conhecido da população.

