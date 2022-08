Bolsonaro se aproxima ainda mais de Lula na nova pesquisa FSB

A nova pesquisa FSB divulgada nesta segunda mostra que Jair Bolsonaro continua se aproximando de Lula na disputa ao Planalto, colhendo os resultados do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais. O petista ficou estável nos mesmos 45% da semana anterior, enquanto Bolsonaro foi a 36%, seu melhor desempenho desde o início da corrida eleitoral. A vantagem de Lula agora é de nove pontos.

Na simulação de 2º turno, os dois oscilaram dentro da margem: Lula foi de 53% para 52%, enquanto Bolsonaro foi de 38% para 39%. A melhora na intenção de voto do presidente se deu principalmente entre beneficiários do Auxílio Brasil, segmento em que ele atingiu 31% das intenções de voto, seu melhor desempenho até aqui nesse público, no qual Lula se mantém como o mais votado, com 52%.

Por região, Bolsonaro reduziu um pouco a ampla vantagem de Lula no Nordeste e encurtou a diferença no Sudeste. A pesquisa também traz uma importante informação sobre o humor do brasileiro em relação à inflação. Pela primeira vez, a fatia do eleitorado que espera novos aumentos de preços empatou em 35% com a parcela que acredita em deflação nos próximos meses. Entre os pessimistas com a inflação, Lula é o mais votado (56% a 19%), enquanto entre os otimistas, Bolsonaro lidera (50% a 36%).

O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00244/2022.