Pesquisas alimentam o maior desejo de Lula depois da Presidência

Se tem algo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gostaria de poder comemorar em outubro, além de uma volta ao Palácio do Planalto, é ver o PT comandar o maior Estado do País. A nova pesquisa Quaest, que trouxe um crescimento de seis pontos de Fernando Haddad na disputa pelo governo de São Paulo, alcançando a marca de 30% no principal cenário, é motivo de ânimo até para os petistas mais céticos.

Muita gente no partido acha que Lula exagera ao dizer que, pela primeira vez, o PT tem chances reais de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. O ex-presidente costuma discorrer sobre o desgaste do PSDB no Estado e sobre a oportunidade de a vitória dupla na Presidência e em São Paulo contribuir para a governabilidade de uma nova gestão petista. Foi com esses argumentos que ele convenceu Haddad a entrar no páreo, já que o ex-prefeito torcia o nariz para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes lá atrás.

Os que desconfiam da análise de Lula dizem que o PT sempre teve um teto em São Paulo. Mesmo nos melhores momentos da gestão petista, nem mesmo levando seus candidatos pela mão o ex-presidente conseguiu eleger o governador paulista. Que o digam Aloizio Mercadante, Alexandre Padilha, Luiz Marinho, e assim por diante.

Há quem justifique também que o fato de o PSDB aparecer frágil nas pesquisas não é garantia de nada. Até porque outras forças políticas se beneficiam desse cenário, provavelmente mais que o PT. Basta olhar a boa largada que Tarcísio de Freitas vem exibindo na disputa paulista, como candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes.

Mas até essa turma reconhece que o desempenho de Haddad nas pesquisas, ainda mais para quem se saiu mal na tentativa de se reeleger prefeito da capital paulista, é motivo de comemoração.

