O trunfo que Lula pretende usar contra Bolsonaro na reta final

A poucos dias do primeiro turno, integrantes da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva custam a disfarçar o entusiasmo. Embalado pelas últimas pesquisas, o time petista prevê “bastante movimento” para os próximos dias. A campanha enxerga como um trunfo importante o apoio manifestado por celebridades e formadores de opinião, principalmente tão perto da ida às urnas.

Tudo isso, dizem aliados de Lula, ajuda no plano de incentivar o voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro. E abre caminho para que Lula possa investir num tom emocional nos últimos dias antes do primeiro turno. “Na reta final, vai ser Lulinha paz e amor de novo”, disse há pouco um interlocutor do ex-presidente em conversa com a coluna, ao relembrar o personagem que ajudou a eleger o petista pela primeira vez em 2002.

Internamente, a ideia de uma vitória no primeiro turno é tratada como uma possibilidade, mas não uma probabilidade. Também não deve haver nenhuma mudança drástica no tom da propaganda eleitoral.

