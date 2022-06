O que está por trás da fala de Lula de que ‘o PSDB acabou’

Não foi à toa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante um evento na PUC, que “o PSDB acabou”. A fala foi ensaiada e vem sendo repetida também por outros líderes petistas. Fernando Haddad, por exemplo, vem seguindo a mesma linha.

O discurso de que o PSDB deixou de existir como foi um dia é parte da estratégia do petista para puxar sua candidatura ao centro. A ideia é argumentar que muitos dos nomes que hoje dão as cartas nos partido não representam os ideias que guiaram a fundação do PSDB. Que até a candidatura de Lula tem mais a ver com o que defendia o “PSDB raiz”. Principalmente se comparado a nomes como João Doria, por exemplo.

É inclusive parte do plano para, mais à frente, tentar atrair o apoio de tucanos históricos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador José Serra. Pelo menos no segundo turno da eleição. Mas líderes petistas dizem, em reservado, que ninguém ali menospreza a importância do PSDB no cenário político nacional. O partido só não está vivendo seu melhor momento.

