Lula foi ‘arrogante e desrespeitoso’ ao decretar o fim do PSDB, diz Aécio

Aécio Neves reagiu nesta quarta-feira ao falatório de Lula, que decretou o fim do PSDB nesta terça-feira, durante um discurso em São Paulo.

A constatação do petista doeu no ninho tucano por não estar distante da realidade. Disse Lula: “Uma vez teve um senador do PFL — o Jorge Bornhausen — que disse que era preciso ‘acabar com essa desgraçada do PT’. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, crescendo, e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita neste país”.

Aécio respondeu: “Arrogante e desrespeitosa a afirmação do ex-presidente Lula de que o PSDB acabou. Por maiores que tenham sido os equívocos dos nossos atuais dirigentes ao priorizar, até aqui, um projeto regional em detrimento da nossa responsabilidade maior de lançar uma candidatura presidencial competitiva para se contrapor aos dois extremos, o PSDB continua e continuará a ser essencial ao Brasil. E o tempo mostrará isso”.