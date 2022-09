O que a campanha de Lula espera de Bolsonaro, passado o 7 de setembro

O PT esperava fogo mais pesado do presidente Jair Bolsonaro nas comemorações do 7 de setembro. O tom veio mais ameno do que se imaginava. Mas ninguém menospreza ali as críticas veladas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e os ataques previsíveis que foram feitos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, o time de Lula entende que isso não será suficiente para reduzir drasticamente a distância entre o presidente e o petista.

Alguns fatores jogam contra uma disparada de Bolsonaro. O primeiro deles, dizem os petistas, é que o presidente, em tese, usou todas as suas armas e ainda não conseguiu forçar uma queda de Lula. “No fim do dia, ele não tira voto do Lula. Não importa o que ele faça, esses votos estão consolidados, sacramentados. É só ver o Auxílio Brasil de R$ 600, não mudou nada para o Lula”, disse um integrante da campanha petista à coluna.

A isso, soma-se a rejeição alta do presidente, maior que a do petista. Fator que tenderia a dificultar a vida de Bolsonaro num eventual segundo turno, uma vez confirmado um eventual confronto com Lula na segunda etapa de votação. Por fim, o discurso de Bolsonaro pode até ter sido relativamente ameno. Mas ainda teve como foco principal sua própria bolha.

Em tese, a campanha petista enxergava o 7 de setembro como a última cartada de Bolsonaro. Mas, dada a forma como o presidente usurpou as comemorações da Independência em benefício próprio, aumenta a expectativa por algum movimento mais drástico de Bolsonaro na reta final da disputa. Tem que diga que o presidente é bem capaz de abrir mais uma vez os cofres públicos, ignorando a lei eleitoral.

