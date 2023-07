Os próximos passos do PSD no caso das agressões a Alexandre de Moraes

O PSD seguirá todos os trâmites internos antes de expulsar de seus quadros Roberto Mantovani, inclusive dar ao empresário o direito de se defender. Mas o rito tende a ser relativamente simples. No PSD, a expulsão já é dada como certa. Há também a avaliação interna de que Mantovani tem pouquíssima atividade partidária, o que tende a facilitar o processo.

Mantovani é um dos envolvidos no episódio das agressões contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele é apontado como o autor de um tapa no filho do ministro, no aeroporto de Roma, na Itália. Sua defesa nega as agressões.

O estatuto da legenda não impõe um processo extenso em casos de representação contra um filiado. Há inclusive previsão para que a direção partidária tome decisões sumárias em algumas etapas. Os prazos de defesa também são enxutos, de três dias após a representação ser aceita. Uma vez analisado nas instâncias regionais, o caso está sujeito a recursos até a Comissão Executiva Nacional.

O empresário de 71 anos e sua mulher, Andreia Mantovani, prestam depoimento à Polícia Federal sobre o episódio nesta terça.

