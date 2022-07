O primeiro revés da PEC das bondades de Bolsonaro

Com a dificuldade da oposição de contrariar o pacote de bondades do presidente Jair Bolsonaro, coube ao Tribunal de Contas da União (TCU) a tentativa de frear a Proposta de Emenda à Constituição batizada de PEC Kamikaze. O TCU decidiu abrir uma investigação contra a proposta, alegando que o projeto é inconstitucional e serve de subterfúgio para driblar a lei eleitoral. A decisão do TCU ocorre ao mesmo tempo em que as negociações avançam na Câmara dos Deputados, depois de ter sido aprovada de forma quase unânime no Senado. A decisão do TCU sobre a PEC Kamikaze e a nova pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida presidencial são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.