Em alerta a Lula, pesquisa mostra que Bolsonaro avança onde mais precisa

Ninguém pode negar que, nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro teve de lidar com a frustração de muitas das previsões feitas por seu time de campanha. Ele continua para trás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enxerga o rival próximo de uma vitória no primeiro turno e viu caírem por terra as estimativas (otimistas, por sinal) de que alcançaria o petista até o meio do ano. Mas nem por isso Bolsonaro só tem a lamentar, segundo a última pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira.

Lula, segundo o levantamento, segue na dianteira. Tem 45% das intenções de voto, contra 31% do presidente. O cenário é estável: Lula oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro, um ponto para cima, tudo dentro da margem de erro. Mas, é no detalhe, o jogo escancaradamente eleitoreiro feito pelo governo nas últimas semanas parece dar seus primeiros resultados.

Bolsonaro deu indicativos de uma retomada em vários segmentos considerados estratégicos para a campanha. A pesquisa mostra, por exemplo, um sinal de recuperação no eleitorado feminino. O presidente subiu de 22% para 27% dentro desse segmento, enquanto Lula teve recuo de 50% para 46%. O presidente também registrou alta consistente nas intenções de voto no Nordeste, onde Lula é historicamente forte. O presidente foi de 15% para 22%.

Bolsonaro também parece ter algum respiro na percepção da fatia do eleitorado que recebe o Auxílio Brasil. O programa social nascido da reformulação do Bolsa Família era tido como a chave da reeleição, mas custava a render frutos para o presidente nas pesquisas.

No levantamento Genial/Quaest, a avaliação do governo subiu de 18% para 24% entre os que recebem o benefício. Uma notícia nada desprezível para planeja muito em breve subir o valor dessa ajuda de R$ 400 para R$ 600, como parte do mega pacote de bondades lançado dentro da PEC Kamikaze.

