O luxo e conforto que o novo auxílio-moradia dos deputados pode pagar

Com uma simples canetada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deputados federais ganharam a oportunidade de usufruir de um padrão de vida para lá de confortável. Um pacote de benesses liberado por Lira a poucos dias da eleição na Câmara elevou o valor de vários benefícios pagos aos parlamentares. Só com o auxílio-moradia, quem abrir mão de um apartamento funcional poderá receber até R$ 8.401. Antes do ato assinado por Lira, o valor era de R$ 4.253.

Mesmo considerando o custo elevado para se morar na capital federal, é uma vida de luxo com a qual a imensa maioria dos brasileiros jamais poderia sonhar. Para se ter uma ideia, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília repleto de casas luxuosas e mansões, esse valor permite usufruir de 1.500 metros quadrados de terreno, que abrigam uma casa de 350 metros quadrados, com 4 quartos, piscina, churrasqueira e varanda gourmet.

Ainda no Lago Sul, uma busca rápida oferece anúncio de uma casa de 273 metros quadrados, 5 quartos, 4 vagas de garagem, 6 banheiros, com piscina e área de lazer. O valor é até mesmo inferior ao teto do novo auxílio: R$ 7.800.

Na Asa Sul, um dos bairros mais nobres da cidade, há opções de sobra para quem prefere um apartamento. Por exemplo, um imóvel de 217 metros, com 4 quartos e 4 banheiros, com 1 vaga de garagem, com vista livre e totalmente reformado.

No Sudoeste, outro bairro nobre da capital, R$ 7.800 pagam o aluguel de um apartamento em um prédio novo, com lazer completo, que dispõe de quase 200 metros quadrados de área total, 4 quartos e 5 banheiros, com 2 vagas e uma vista invejável.

No mesmo bairro, outra opção é um apartamento de 154 metros quadrados, reformado com 3 suítes e 2 vagas de garagem. O próprio anúncio detalha cada luxo do imóvel, que dispõe de projeto arquitetônico com projeto de iluminação em todos os ambientes, ampla vista verde, varanda panorâmica e repleto de armários. O aluguel sai por R$ 8 mil.

