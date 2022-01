O incômodo do PT com os recados de Geraldo Alckmin

Pegou mal, muito mal, no PT o recado dado por Geraldo Alckmin ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro que teve ontem com o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical. Nesta manhã, altos líderes da legenda se queixavam nos bastidores do fato de Alckmin ter manifestado preocupação com o fato de a sigla defender uma revisão da reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer.

Um petista com trânsito junto a Lula disse à coluna que considerou o recado de Alckmin um sinal de incapacidade de diálogo. Há ainda o entendimento de que esse episódio possa alimentar o movimento dentro do PT contrário à chapa Lula-Alckmin. Já circula inclusive um abaixo-assinado contra a aliança, assinado por nomes como José Genoino e Rui Falcão.

