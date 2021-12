A volta de Lula às urnas e o presente de fim de ano do PT

Com a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às urnas, o partido fechou 2021 com 43 mil novos filiados, alcançando mais de 2,4 milhões de integrantes da sigla.

É um agrado de fim de ano para o partido, que tem uma política rigorosa de cobrança de contribuições de todos os seus filiados. Ocupantes de cargos comissionados ou detentores de mandatos ainda pagam um dízimo mensal sobre todos os seus vencimentos.