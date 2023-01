Como Lula mantém holofote internacional sobre a crise ianomâmi

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está decidido a manter a crise humanitária que atinge povos ianomâmi no centro da agenda do governo. Além da absoluta urgência imposta pelo tema, é um contraponto com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda mais junto à comunidade internacional.

É nesse contexto que Lula reunido desde cedo com vários ministros para tratar desse assunto. Foram chamados para a conversa os ministros Defesa, José Mucio; Direitos Humanos, Silvio Almeida; dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de do comandante da Aernonáutica, Marcelo Damasceno; o secretário-executivo da Saúde, Swedenberger Barbosa, e a futura presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.

A reunião acontece pouco antes de Lula abrir a agenda para encontro com o chanceler alemão Olaf Sholz, que inicia no meio da tarde de hoje sua viagem oficial ao Brasil. Ambos devem falar com a imprensa no fim da tarde.

