Como será a participação de Lula na festança de três dias prevista pelo PT

Depois de algum vai-vém, o PT fechou o calendário de comemoração de seu aniversário de 43 anos, contados no dia 10 de fevereiro. Serão três dias de festa.

No dia 12, haverá um conjunto de oficinas, atividades artísticas e shows em um centro de convenções em Brasília, voltados principalmente à militância. No dia 13, ocorre a primeira reunião do diretório nacional do partido desde o início do novo governo, sucedida de um ato político.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará apenas deste ato, segundo informou à coluna a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade, responsável pelos preparativos. Lula terá acabado de retornar da viagem que fará aos Estados Unidos, prevista para começar no dia 9.

Além disso, acabou ficando para o dia 14 um jantar organizado com o objetivo de arrecadar fundos para a legenda. Embora Lula não seja esperado, são aguardados ministros, parlamentares e dirigentes partidários.

