O desafio imposto pelo debate sobre o porte de maconha no Brasil

A retomada do julgamento sobre o porte de drogas no País, retomado nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal, reacendou a polêmica sobre a descriminalização da maconha. O advogado Pierpaolo Cruz Bottini, entrevistado durante a live Os Três Poderes, rebate críticas ao fato de o tema ser discutido na esfera judicial apontando a paralisia do Legislativo nesse debate. A retomada do julgamento e a capa de VEJA sobre a descriminalização da maconha são temas do Giro VEJA.

