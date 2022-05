Nova pesquisa Ipespe expõe paralisia da corrida presidencial

As últimas semanas foram agitadas na corrida ao Palácio do Planalto. Na dianteira da disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou sua pré-candidatura do armário, formalizou a aliança com Geraldo Alckmin, fez uma virada completa na sua estratégia de comunicação. Teve até casamento. Já o presidente Jair Bolsonaro fez uma sucessão de jogadas estratégicas para mobilizar sua base. Do indulto a Daniel Silveira (PTB-RJ) às ações contra Alexandre de Moraes, com direito a troca de ministro para se blindar da crise dos combustíveis.

Mas nem mesmo toda essa movimentação foi capaz de interferir no cenário da disputa. A mais recente pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta-feira, confirmou o que já despontava em levantamentos anteriores: nada mudou. O ex-presidente Lula ficou com 44%, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes tem 8%, João Doria tem 4%, André Janones e Simone Tebet pontuam 2% cada.

Interlocutores de Lula têm algum motivo para comemorar. Havia uma preocupação com a retomada progressiva que Bolsonaro vinha apresentando nas pesquisas, atribuída em grande parte a medidas como a concessão do Auxílio Brasil de R$ 400. O sinal amarelo se acendeu no PT, principalmente, por conta do constante estreitamento da distância entre os dois. Ou seja, notícia nenhuma nas pesquisas é notícia boa.

Entre bolsonaristas, o resultado das últimas pesquisas começa a derrubar o time presidencial do salto alto no qual parecia ter subido poucas semanas atrás. Assim que Bolsonaro voltou a crescer, aliados passaram a falar na expectativa de uma disparada de seu desempenho. E até passaram a alardear a tese de uma vitória no primeiro turno.

Um outro fator que contribui para esse congelamento do quadro eleitoral é a demora da terceira via em colocar ordem na casa. Enquanto persiste a briga entre João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) para ver quem tem mais chances de disputar o Palácio do Planalto, Lula e Bolsonaro ganham a oportunidade de consolidar ainda mais suas posições.

