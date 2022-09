No Twitter, Bolsonaro já deixou de ser ‘imbrochável’

No bicentenário da Independência, o presidente Jair Bolsonaro achou por bem discorrer sobre sem desempenho sexual e puxar mais uma vez o coro de “imbroxável”, ao mesmo tempo em que propunha uma “comparação de primeiras-damas”. As redes sociais revidaram. Neste momento, a hashtag #broxonaro é um dos assuntos mais comentados do Twitter.

