Michelle Bolsonaro arregaça as mangas e tira o sono do PT

Michelle Bolsonaro anunciou que vai viajar pelo País afora. Agora com emprego fixo no PL, a ex-primeira-dama evita falar em pretensões eleitorais e já chegou a desmentir publicamente que esteja de olho numa candidatura. Mas tudo em volta dela diz o contrário.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é entusiasta de primeira hora de um projeto político para a ex-primeira-dama. Jair Bolsonaro nem tanto, segundo os mais próximos. Ele teria inclusive, segundo alguns relatos, ficado melindrado com as falas do dirigente partidário sobre o assunto. Mas o ex-presidente parece aceitar a realidade. Com a inelegibilidade batendo à porta, ele sabe que é melhor garantir uma alternativa.

No PT, tem muita gente que acha que Jair Bolsonaro pode minguar em popularidade e potencial eleitoral. Mas Michelle, resume um líder petista em conversa com a coluna, é outra história. A ex-primeira-dama é carismática e dialoga como muito bem com o eleitorado feminino, uma ameaça quando se pensa em eleições futuras.

