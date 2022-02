Michel Temer sobre candidatura presidencial: ‘Me pedem o tempo todo’

Com a discrição de sempre, o ex-presidente Michel Temer deixa correr nos bastidores as conversas sobre uma chapa que poderia unir seu nome ao de Eduardo Leite na corrida presidencial. Como mostrou a coluna mais cedo, um grupo de políticos distribuído por vários partidos decidiu levar a sério a ideia de lançar o ex-presidente ao Planalto e trabalha para atrair o governador gaúcho, assim como o PSD de Gilberto Kassab.

Procurado, Temer riu e disse que sempre é procurado por líderes políticos e empresários que defendem sua entrada na disputa pelo Planalto. “Você sabe, me pedem isso o tempo todo. Em todo lugar que eu vou, alguém me diz que deveria ser eu”, disse à coluna. Cauteloso, Temer evita tomar parte na articulação. “Depois de tudo o que eu já fiz, posso dizer que isso não está no meu horizonte neste momento”, disse.

