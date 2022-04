Lula reitera fala sobre aborto: ‘Mesmo eu sendo contra, ele existe’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou há pouco, em entrevista à Rádio Jangadeiro, do Ceará, as declarações que fez nesta semana a respeito do aborto. Lula disse que é pessoalmente contra o aborto e reforçou que, na sua opinião, é preciso assegurar atendimento aos mais pobres que, por algum motivo, acabem recorrendo ao procedimento.

“Eu sou contra o aborto. Tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. O que eu disse é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde publica”, afirmou Lula. “Mesmo eu sendo contra o aborto, ele existe.”

