Lula e Gilberto Kassab, cada vez mais perto

Quem convive de perto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que é cada vez mais real a chance de uma aliança com Gilberto Kassab ainda no primeiro turno da corrida presidencial. Kassab sempre diz que não há a menor chance. Mas o que chama a atenção é justamente a absoluta ausência de novidades dentro do PSD.

Um interlocutor de Lula explica que Kassab vem dizendo desde o ano passado que sairia em busca de um plano B para substituir Geraldo Alckmin na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Também indicou que começaria a olhar em volta, em busca de um candidato à Presidência, caso de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continuar em cima do muro sobre sua disposição de disputar o Palácio do Planalto.

Nem Alckmin se filiou ao PSD para disputar o governo paulista, nem Pacheco confirmou sua pré-candidatura presidencial. Mas até agora nenhum nome circulou nos bastidores para qualquer uma das duas vagas.

