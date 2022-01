Uma ideia dos amigos de Lula para substituir a chapa com Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até enquadrou, mas muita gente no PT continua azeda com a ideia de uma chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin. Com isso, começou a circular no entorno do petista uma outra sugestão de composição que ajude a puxar sua candidatura para o centro. E a conta passa pelo PSD de Gilberto Kassab, a quem Lula já cansou de dizer que adoraria “apertar as bochechas” por uma aliança na corrida deste ano.

Apoiada na ideia de que Rodrigo Pacheco tem se mostrado para lá de desanimado com uma candidatura a presidente e vem empurrando para fevereiro ou março sua resposta final, a ideia seria transferir o presidente do Senado para a disputa do governo de Minas pelo PSD. Assim, resume um interlocutor, seria possível puxar o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, para a vice de Lula. E deixar Alckmin a ver navios.

O PT já falou e muito em ter Kalil como vice de Lula. Mas deixou a ideia para lá na medida em que sua candidatura ao governo mineiro começou a tomar forma. Mas falta combinar com todo mundo. A começar por Kassab, que continua dizendo que não abre mão de seu partido não fecha com ninguém no primeiro turno da corrida presidencial.