Kassab abre consultas sobre corrida presidencial: ‘Decisão sai em semanas’

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, abriu as consultas internas sobre o destino do partido na corrida presidencial. À coluna, o ex-ministro disse que já começou a conversar com diretórios regionais e promete bater o martelo sobre o destino do partido em breve. Mas afirma que o momento não é de pressa. Afinal, ainda há algum tempo antes das convenções partidárias.

“Nós iniciamos as consultas. Estamos conversando com cada diretório, para entender o que cada instância do partido prefere. Nossa decisão sai em algumas semanas”, disse Kassab.

Dentro do PSD, tem quem diga que o martelo já está batido e que o partido deve mesmo liberar palanques regionais. Kassab conta que já ouviu de alguns diretórios, como o Rio de Janeiro, que preferiam ver a legenda com candidato próprio na corrida ao Palácio do Planalto. Se não for possível, melhor a neutralidade.

