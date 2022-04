PSD aguarda ansiosamente o sinal verde de Kassab

O clima no PSD é de ansiedade. Quem esteve com Gilberto Kassab nos últimos dias diz que falta pouco para o partido confirmar que não terá candidato próprio na corrida presidencial. E o que não falta no PSD é gente com pressa para que seja oficializada a liberação dos palanques regionais.

A informação já circula também dentro do PT, que sonhava em trazer Kassab já no primeiro turno. Nenhuma indicação nesse sentido foi dada até o momento. Pensando lá na frente, aí sim, segue firme e forte nos bastidores o plano do PSD de compor com o ex-presidente Lula, caso ele consiga se eleger.