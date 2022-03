Kassab abre busca por novo candidato à Presidência na semana que vem

Gilberto Kassab promete abrir na semana que vem as negociações para a escolha de um novo nome para disputar a Presidência. Passada a janela de troca partidária, que se encerra no dia 2, o presidente nacional do PSD afirma que fará uma série de consultas internas para avaliar alternativas do PSD para a corrida ao Palácio do Planalto.

“Já decidimos pela candidatura própria, esta é uma diretriz que não vai mudar. Mas, sem pressa e sem animosidades, vamos começar a buscar uma alternativa a partir da semana que vem”, disse Kassab à coluna, descartando mais uma vez a aliança com o ex-presidente Lula no primeiro turno.

Depois de naufragarem as tentativas de lançar Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite, Kassab nega qualquer plano de se lançar para a vaga.