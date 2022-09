Favoritos vão para o tudo ou nada no debate VEJA em São Paulo

A pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira, apenas dois dias antes do debate que será realizado pelo pool de veículos de comunicação integrado por VEJA, mexeu com os planos dos principais candidatos ao governo paulista. Ao apontar um empate técnico entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), o levantamento embolou a disputa pela segunda colocação. O novo cenário abre um vale-tudo em busca de um lugar no segundo turno. E coloca pressão também sobre o favorito Fernando Haddad (PT).

Segundo a pesquisa, Haddad segue na dianteira com 36%, seguido de Tarcísio, que tem 22%. Garcia, entretanto, alcançou 19%, ficando então tecnicamente empatado com o ex-ministro, considerando a margem de erro de dois pontos.

Diante desse novo cenário, o debate desta noite virou palco para o “tudo ou nada”. Como o confronto acontece a apenas duas semanas da ida às urnas, o time tucano avalia que esta pode ser uma oportunidade de iniciar uma virada sobre o rival. A campanha de Garcia já planeja uma virada no discurso. A ideia é abrir uma ofensiva em busca do voto feminino, por exemplo. O governador também deve buscar uma polarização maior com Haddad.

No caso do ex-ministro de Infraestrutura, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, a ordem é frear a evolução do adversário. O tucano já se tornou há tempos alvo de duros ataques por parte da campanha de Tarcísio na propaganda eleitoral gratuita. Mas a ideia é preservar a imagem do ex-ministro de bom gestor, mantendo o discurso voltado às realizações da pasta comandada por ele.

A redução da distância entre Garcia e Tarcísio interfere diretamente nos planos de Haddad para a reta final do primeiro turno. A campanha petista, neste momento, torce por um segundo turno contra Tarcísio. Há a avaliação no círculo próximo de Haddad que a reprodução da polarização nacional entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro ajudaria a romper a resistência tradicional de parte do eleitorado paulista ao PT.

O debate desta noite é fruto da parceria inédita firmada por VEJA com SBT, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. Nacionalmente, o pool inclui ainda a participação da CNN Brasil, que reforça os preparativos do debate presidencial que acontece no dia 24 de setembro.

VEJA uniu-se a SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Juntos, esses grupos de comunicação deram origem ao maior pool de veículos da disputa deste ano. Os confrontos entre candidatos serão levados a todas as mídias: TV aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance inédito para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor.

DEBATES PRESIDENCIAIS

VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1º turno – 24 de setembro, às 18h15

2º turno – 22 de outubro, às 18h15

DEBATES GOVERNO DE SÃO PAULO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1º turno – 17 de setembro, às 18h30

2º turno – 15 de outubro, às 18h30

DEBATES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil

1º turno – 17 de setembro, às 18h30

2º turno – 15 de outubro, às 18h30