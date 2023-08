Esquenta especulação sobre criação de novo ministério para o Centrão

Esquentou bastante durante o fim de semana a tese de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode criar um novo ministério para acomodar o Centrão. A tese já circula desde a semana passada, diante da dificuldade do governo em acomodar o PP e o Republicanos na base sem criar um desgaste excessivo com atuais aliados.

Um ministro ouvido pela coluna nesta segunda disse que ganhou força a ideia de recriar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Seria uma solução menos radical que deslocar o vice Geraldo Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um dos pedidos que vinham sendo lançados no colo do presidente por legendas do Centrão.

As políticas para micro e pequenas empresas hoje ficam numa secretaria sob guarda-chuva da pasta de Alckmin. A criação do ministério chegou a ser cogitada na largada do governo, mas acabou prevalecendo a ideia de reforçar a pasta comandada pelo vice. Lula, segundo o interlocutor, está “muito satisfeito” com o trabalho de Alckmin.

