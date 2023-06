Confusão e bate-boca na CPMI do 8 de janeiro

A CPMI do 8 de janeiro inaugurou nesta terça-feira a temporada de depoimentos com a oitiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Vasques falou em “injustiça” contra a corporação e negou interferência política em operações nas rodovias no período eleitoral. O ex-diretor da PRF tentou ainda minimizar a proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou no meio de vários bate-bocas entre integrantes da comissão. O depoimento de Silvinei Vasques à comissão e a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa são temas do Giro VEJA desta terça-feira.