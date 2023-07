Com um só balde de água fria, Lula acertou o Centrão e parte da base

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um tremendo balde de água fria, que respingou em muita gente, ao comentar a possibilidade de tirar Rui Costa do comando da Casa Civil. A água acertou não só no Centrão, que sonha com a cadeira, mas também vários setores da base aliada, inclusive do PT.

Diante das especulações sobre uma possível transferência de Costa para a Petrobrás, o presidente disse que não há a menor possibilidade de isso ocorrer. E avisou que quem decide ministro é o presidente da República.

Um aliado próximo de Lula ouvido pela coluna diz que o presidente já demonstrou que gosta do perfil “gerentão” do auxiliar, apesar da fila de reclamações. Embora o interlocutor não descarte totalmente que Costa mude de lugar na Esplanada, ele admite que Lula ainda não deu nenhum tipo de sinal claro nessa direção.

Há quem compare Rui Costa a Dilma Rousseff, nos tempos em que a hoje ex-presidente comandava a Casa Civil. Era reclamação para todo lado, mas Lula mostrava-se satisfeito com o resultado final. Achava bom ter ao seu lado uma espécie de tira mau.

