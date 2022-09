Bolsonaro e Lula vão ao debate VEJA? Confira os bastidores

As campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente Jair Bolsonaro passaram os últimos dias analisando no detalhe as regras do debate presidencial marcado para o próximo sábado. O encontro é promovido pelo pool de veículos de comunicação integrado por VEJA, que conta ainda com SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

Ambas as campanhas já falavam em “disposição” de participar. Bolsonaro, segundo relatou à coluna um aliado próximo, está “muito satisfeito” com o formato do evento e já decidiu que estará presente. Mais cedo, ao Radar, o ministro das Comunicações, Fábio Faria também confirmou a ida do presidente.

Nos bastidores, a campanha de Lula avalia que a vantagem sobre Bolsonaro nas pesquisas está bem consolidada. Isso, afirmam, justificaria preservar o ex-presidente de uma exposição excessiva a uma semana da eleição. Mas a campanha entende que Bolsonaro usará o debate para tentar estreitar a diferença e afastar qualquer risco de uma vitória de Lula já no primeiro turno. Isso poderia justificar a ausência do petista.

Pelas regras do debate, já aprovadas por todas as sete campanhas presidenciais convidadas, o púlpito do candidato que faltar ao confronto permanecerá vazio. A ausência também será anunciada e reiterada pelo mediador, o jornalista Carlos Nascimento.

Fique por dentro de tudo sobre os debates VEJA

VEJA uniu-se a SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, em uma parceria inédita para a realização de debates nas eleições de 2022. Juntos, esses grupos de comunicação deram origem ao maior pool de veículos da disputa deste ano. Os confrontos entre candidatos serão levados a todas as mídias: TV aberta e por assinatura, rádio, revista, jornal, agência de notícias, internet e redes sociais. Um alcance inédito para as campanhas e uma versatilidade única para o eleitor. VEJA já participou, no dia 17, da realização dos debates para governador em São Paulo e Rio de Janeiro. Confira os detalhes dos próximos confrontos.

Não perca a transmissão ao vivo e a cobertura completa dos debates em VEJA.com

DEBATES PRESIDENCIAIS

VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

1º turno – 24 de setembro, às 18h15

2º turno – 22 de outubro, às 18h15

Acompanhe nas redes sociais a hashtag #debatepresidente2022

DEBATES GOVERNO DE SÃO PAULO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil, Estadão/Eldorado

2º turno – 15 de outubro, às 18h30

Acompanhe nas redes sociais a hashtag #debategovernador2022

DEBATES GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

VEJA, SBT, Terra, NovaBrasil

2º turno – 15 de outubro, às 18h30

Acompanhe nas redes sociais a hashtag #debategovernador2022