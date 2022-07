Bolsonaro dá munição extra a Lula e cria abalo na própria campanha

Quem é próximo de Jair Bolsonaro passou os últimos dias repetindo que não tem cabimento fazer qualquer tipo de associação entre o presidente e a morte do guarda civil e dirigente petista Marcelo Arruda, morto a tiros por um bolsonarista no Paraná. Nas conversas reservadas, aliados do presidente criticam a cobertura dada pela imprensa e dizem que o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem tirar proveito do caso. Mas circula também no entorno de Bolsonaro a avaliação de que ele errou no cálculo e deu munição ao adversário.

+Leia também: Filhos de Bolsonaro põem mais gasolina no incendiário ambiente político

O escorregão, na visão desses mesmos aliados, ficou evidente no forte ataque feito pelo presidente um dia depois do crime, quando foi às redes sociais para se manifestar pela primeira vez sobre o caso. A tese é que ele poderia ter se limitado a rejeitar o apoio de quem comete atos de violência. Em vez disso, Bolsonaro engatou uma crítica à esquerda como um todo, que, segundo ele, é que tem esse histórico.

Postagens irônicas dos filhos do presidente nas redes sociais também alimentaram o incômodo. Mas, como ocorre com frequência, aliados de Bolsonaro dizem que o presidente e sua família se comunicam do seu jeito e não há quem os faça mudar de ideia. Bolsonaro, diz uma pessoa próxima, é “incontrolável”, “não tem filtro” e “fala o que pensa”.

O crime e a reação da família Bolsonaro ajudaram a pavimentar uma virada no discurso de campanha do PT. O partido do ex-presidente Lula passou o dia de ontem reavaliando a estratégia eleitoral e fazendo ajustes no discurso. Pela manhã, a reunião que já estava agendada com partidos aliados serviu para que o time lulista encapasse uma defesa da federalização da investigação e defendesse o combate à violência na eleição.

Essa sucessão de acontecimentos desembocou em nada menos que uma declaração de voto da cantora Anitta, que rendeu a Lula exatamente o que o ex-presidente queria: fazer chegar ao eleitor a mensagem de que até mesmo quem nunca votou no PT pode fazê-lo nesta eleição, se o objetivo é derrotar Bolsonaro. É a base de toda a estratégia de campanha idealizada por Lula.

+Veja também: Anitta declara voto em Lula – e petista responde à cantora