Filhos de Bolsonaro põem mais gasolina no incendiário ambiente político

Em um momento de acirramento da tensão política no Brasil, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) não só não contribuem para aliviar a tensão, como fazem questão de propagar publicações que fazem referência à violência.

No mesmo final de semana em que o guarda municipal Marcelo Arruda foi morto a tiros na festa de seu aniversário de 50 anos por um bolsonarista incomodado com a temática da festa (pró-Luiz Inácio Inácio Lula da Silva), Eduardo Bolsonaro comemorou o seu aniversário de 38 anos com um bolo alusivo ao revólver do mesmo calibre.

Em publicações feitas no Instagram, é possível ver o bolo com a reprodução da arma e algumas balas ao redor.

Já o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou no dia 7 uma foto dele em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, a sede do Congresso americano que foi invadida por apoiadores de Donald Trump inconformados com a vitória de Joe Biden na eleição presidencial, em janeiro de 2021.

O episódio é sempre associado a uma eventual tentativa de Bolsonaro de tentar tumultuar a vitória de um adversário no pleito presidencial de outubro. “Certamente dirão que esses pixels que formam essa fotografia são uma grande ameaça”, escreveu no post.

Tentar assassinar o Presidente da República, partido sendo financiado pelo crime organizado, anular o parlamento com dinheiro roubado da Petrobras, nada disso ameaça a democracia, mas certamente dirão que esses pixels que formam essa fotografia são uma grande ameaça. pic.twitter.com/YJq0VH2SFX — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 7, 2022