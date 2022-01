Bolsonaro cada vez mais nas mãos do Centrão

O presidente Jair Bolsonaro abriu as negociações com o Centrão para reestruturar a Esplanada dos Ministérios. No fim de semana, o presidente confirmou que 12 dos seus ministros vão mesmo deixar seus cargos para poderem disputar as eleições. O Palácio do Planalto sabe que depende desses partidos para colocar de pé seu plano de reeleição, mas ainda tem esperança de driblar ao menos parte das pressões. O plano do Planalto é sugerir antecipadamente alguns nomes que sejam da confiança do presidente, mas que também agradem a esses partidos. A reforma ministerial que começa a ser discutida e o encontro de Geraldo Alckmin com o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, são os temas do Giro VEJA desta segunda-feira.