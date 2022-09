Ao atacar jornalista, deputado bolsonarista jogou Tarcísio na fogueira

Candidato de primeira viagem ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas está desde ontem dando explicações sobre o inexplicável: um de seus colegas de partido hostilizou uma jornalista que estava no exercício de sua profissão. Uma jornalista que já tinha sido atacada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio nada teve a ver com as atitudes do colega. Mas nem por isso sai ileso do episódio.

Os vídeos que inundaram as redes sociais desde ontem à noite mostram o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) hostilizando Vera Magalhães nos bastidores do debate da TV Cultura. Repetiu notícias falsas a respeito de seu contrato com a emissora e exaltou sucessivamente ofensas feitas a ela por Bolsonaro, em debate da Band. A coisa toda virou um bate-boca, que escalou para um barraco, com direito a celular voando pelo salão.

Tarcísio não endossou a postura do colega de partido. Segundo relatou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ele ainda telefonou a Vera na noite de ontem. Também repudiou a atitude do deputado nas redes sociais. Em entrevista, defendeu a punição severa desse tipo de atitude pela Assembleia Legislativa – o caso já foi parar no Conselho de Ética.

Mas o episódio ocorrido no debate da TV Cultura é só mais um exemplo dos danos que o próprio bolsonarismo causa ao bolsonarismo. Tarcísio tem trabalhado intensamente para construir uma imagem moderada junto ao eleitor paulista. O entendimento de sua campanha sempre foi o de que, para ganhar protagonismo na corrida estadual, é preciso ganhar também aquele eleitor mais ao centro. Que por muitos anos ajudou a eleger o PSDB para o Palácio dos Bandeirantes.

Por isso, Tarcísio sempre investiu no perfil de gestor e exaltou sua carreira técnica entre seus maiores trunfos. Em geral, evita até agora endossar as falas mais polêmicas do seu padrinho. Discordou publicamente de Bolsonaro sobre a vacinação contra Covid-19 e até se viu numa saia-justa ao ser questionado sobre o caso Daniel Silveira, na entrevista que concedeu recentemente ao Amarelas On Air.

Ou seja, em nome da eleição, Tarcísio fez tudo para se desvencilhar desse bolsonarismo radical. E estar no meio do debate ideológico, a essa altura, não lhe interessa em nada. Muito menos a poucas semanas da ida às urnas.

Reveja a entrevista de Tarcísio de Freitas ao Amarelas On Air: