Presente de Anitta a Lula vai muito além da simples declaração de voto

Quando a declaração de voto da cantora Anitta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio a público ontem, líderes petistas evitaram brindar em alto e bom som em respeito à repercussão do assassinato do petista morto a tiros no Paraná. Mas a avaliação da campanha de Lula é que ela deu ao ex-presidente mais do que ele próprio poderia esperar, num momento relevante para definir os rumos da corrida presidencial.

“Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na Internet, Tik Tok, Twitter, Instagram é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei”, escreveu Anitta nas redes sociais.

Um ponto fundamental, segundo o time do ex-presidente, é que Anitta fez mais que apenas declarar seu voto. Ela assumiu uma postura de engajamento e abriu suas redes sociais para ajudar angariar votos. Além disso, chamou a atenção o fato de ela ter aberto a postagem na qual declarou seu voto dizendo que não é e nem nunca foi petista. E um dos maiores desafios de Lula neste momento é justamente convencer o eleitor que nunca esteve com o PT a lhe dar o voto para derrotar o presidente Jair Bolsonaro.

