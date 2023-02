A vacina que Fernando Haddad prepara para se reunir com o PT

O PT realiza nesta segunda-feira sua primeira grande reunião de seu Diretório Nacional em muito tempo. A saída do partido do governo durante os anos Bolsonaro e a pandemia levaram esses encontros para o ambiente virtual, o que baixou drasticamente o tom das discussões.

Mas a primeira reunião do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acontecerá presencialmente, na sede do partido em Brasília. Não à toa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu dar uma passada na abertura do evento, às 10h. É uma espécie de vacina. Ele fará ali um discurso, que tem boas chances de vir em tom pacificador. Que servirá como uma espécie de linha guia para os debates que ocorrerão ao longo de todo o dia.

É mais que usual em governos petistas deixar o papel de tira mau para o partido. Críticas pesadas a quem incomoda ao governo já saíram mais de uma vez de reuniões desse tipo. Mas a presença do ministro na abertura do encontro – o que não é usual – lhe permitirá dar o tom das discussões. Até porque tudo o que o governo não precisa neste momento é alguma resolução da direção nacional do PT erre na mão e ponha lenha demais na fogueira na crise com o Banco Central a respeito da política de juros.

A reunião desta segunda-feira é parte do calendário de eventos do aniversário de 43 anos do PT. No fim da tarde, após encerrado o encontro, haverá um ato político. Este último é o único evento previsto pela legenda do qual o presidente Lula vai participar. A expectativa é de casa cheia. Ministros, dirigentes partidários e aliados devem acompanhar o presidente no encontro.