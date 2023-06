A receita do governo Lula para retomar a pressão pela queda nos juros

O primeiro time do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está orientado a retomar o discurso em defesa de uma redução da taxa de juros, intensificando novamente as pressões sobre o Banco Central. A avaliação no entorno do presidente é que indicadores econômicos recentes esvaziam a atual política do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Dois dados, em especial, ajudaram a reforçar o plano: a desaceleração da inflação, embalada hoje pela notícia de que o IPCA ficou abaixo dos 4% nos últimos doze meses, e o PIB, que avançou 1,9% e colocou o Brasil na lista de cinco países que apresentaram crescimento no início do ano.