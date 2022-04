A polêmica sobre o aborto e a munição que Lula deu a Bolsonaro

A declaração feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aborto provocou polêmica até mesmo dentro do PT. Não que o partido discorde dele, mas porque muita gente dentro da legenda avalia que não era hora de trazer o assunto para campanha. A tese é que Lula acabou dando munição ao time do presidente Jair Bolsonaro, que tem todo o interesse em trazer a pauta de costumes para dentro da corrida presidencial. Lula sempre disse que é pessoalmente contra a interrupção da gravidez, mas defende que o assunto precisa ser tratado como questão de saúde pública. A repercussão da fala de Lula e a nova pesquisa Genial/Quaest são os temas do Giro VEJA desta quinta-feira.