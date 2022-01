A família Bolsonaro e a nova tentativa frustrada de desmentir a rachadinha

A capa de VEJA desta semana confirma sem margem para dúvidas que a prática de rachadinha se tornou sistemática nos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos Flávio e Carlos. Ainda assim, o senador Flávio Bolsonaro insistiu em uma tentativa frustrada de desmentir as declarações do ex-assessor do presidente Waldir Ferraz, o Jacaré. A entrevista exclusiva de Jacaré a VEJA e as movimentações no PSDB para estender o mandato da direção nacional do partido são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.