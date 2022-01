Flávio Bolsonaro tenta desmentir rachadinha em vídeo, mas áudios comprovam

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 21, tentando desmentir reportagem de VEJA desta semana na qual Waldir Ferraz, amigo do presidente Jair Bolsonaro e ex-assessor tanto de Jair quanto do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), conta como funcionava o esquema de rachadinhas no clã bolsonarista e atribuiu à advogada Ana Cristina Valle, ex-esposa do capitão reformado, o papel de mentora da trama criminosa (LEIA A REPORTAGEM NA ÍNTEGRA).

Em entrevista exclusiva, Ferraz afirmou que o recolhimento de parte dos salários ocorria em três gabinetes da família presidencial – de Jair quando ele era deputado federal, de Carlos na Câmara municipal do Rio e do hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando ele cumpria mandato na Assembleia Legislativa fluminense – e garante que nenhum dos três tinha conhecimento das traficâncias de Ana Cristina.

Flávio chegou a publicar um áudio no qual Jacaré, como Ferraz é conhecido, tenta desdizer o que havia dito. Mas os áudios com suas falas, que ajudaram a embasar a reportagem, comprovam o que foi publicado por VEJA.

Ouça os áudios

“Ela que fazia, mas quem assinava? É aquela história: batom na cueca”

“A jogada dela era a seguinte: ‘quer ganhar um dinheiro? Te dou 1000 reais por mês. Me empresta seu documento aí”

“Ela pegava a maior parte para ela. Ele quando soube ficou desesperado, era uma fria.”

“O recado que ela manda às vezes é no cercadinho. Às vezes ela vai no cercadinho, frequenta o cercadinho”

“ É como um beco sem saída: ela fez uma merda, eles assinaram sem saber e agora vão pagar caro por isso”

“ Ele ficou preocupado porque o Flávio, não tinha que tar preocupado com o Flávio. O problema é dele. Porque não ia dar em nada o negócio da rachadinha”