Viagem propõe imersão no mercado de cannabis do Paraguai

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Desde que o Paraguai legalizou a produção de cânhamo (variedade da Cannabis sativa cultivada por suas sementes, fibras e caule), em 2019, o País se tornou um dos três principais produtores da planta no mundo. Dados do governo apontam que, no ano passado, já haviam 5 mil hectares de área plantada. O rápido desenvolvimento do mercado pode servir de inspiração para empreendedores brasileiros.

A Koba Trip, viagem que propõe uma imersão no mercado paraguaio, vai acontecer entre os dias 25 e 28 de abril e a programação conta com palestras, visitas técnicas e culturais. Ainda há vagas.

Além do viés de negócios, há um interessante recorde de responsabilidade social dentro do projeto Hemp Guarani, que fará uma visita a comunidades indígenas e de campesinos que cultivam as plantas, em um modelo de agricultura familiar, para a indústria.

A imersão é realizada pela Koba, empresa de origem paraguaia que possui uma estrutura vertical no setor da cannabis, do cultivo ao produto final, em parceria com a AgroTravel. Por aqui, a Koba já é conhecida principalmente pelo lançamento da linha de produtos assinados pelo músico Marcelo D2.