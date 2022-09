Marcelo D2 lança linha de produtos à base de maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

O músico Marcelo D2 está lançando sua própria linha de produtos à base de CBD. A linha Koba by MD2 é produzida em parceria com a empresa paraguaia Koba, e se propõe a democratizar o acesso de medicamentos feitos com cannabis.

O portfólio inicial é composto por três óleos de CDB full spectrum, ou seja, são produzidos com o extrato integral da planta. Os três são indicados para o tratamento de transtornos como insônia, estresse e ansiedade. É necessário ter a prescrição médica para usar os produtos. Eles estão disponíveis nos sabores berry, citrus e mint e custam R$ 350 (1.500 mg de CBD), R$ 420 (3.000 mg de CBD) e R$ 630 (6.000 mg de CBD). “O preço está bem em conta se olharmos para a média do mercado”, diz Marcelo D2. “Queremos ser cada vez mais acessíveis, porque essa é a maneira de incluir.”

A relação de Marcelo D2 com a cannabis e sua luta pela legalização da planta é antiga. Com o grupo Planet Hemp lançou trabalhos clássicos que mesclavam rock e rap como o disco Usuário, de 1995. Em letras como Legalize Já, o cantor falava sobre o potencial da maconha e até como seu efeito havia sido “provado cientificamente”. Desde então, se tornou um defensor da erva e de seus benefícios medicinais e recreativos.

A Koba faz parte do projeto Hemp Guarani, em associação com a CCPI (Câmara do Cânhamo Industrial do Paraguai), possui mais de 2,5 mil hectares de plantação de cânhamo, subespécie da cannabis com baixo teor de THC, o canabinoide responsável pelo efeito psicoativo, e um laboratório de extração com tecnologia importada dos Estados Unidos. “Eu fiquei maravilhado com o trabalho que eles fazem”, conta D2. “Usei alguns dos produtos deles antes de fechar a parceria e comparei com outros que havia utilizado na Califórnia. A qualidade era muito boa.”

A parceria foi feita entra a empresa paraguaia e o Universo D2, marketplace de produtos canábicos que o músico e empreendedor lançou há pouco menos de um ano. Na plataforma é possível encontrar desde roupas produzidas com cânhamo até insumos para o plantio e equipamentos para o uso. A curadoria é feita pelo próprio Marcelo D2. “Antes de colocar no site eu me pergunto se eu usaria aqui. Se a resposta for sim, ele entra”, afirma o músico. “Eu tenho mais de 30 anos de experiência nesse setor, posso contribuir muito com as marcas”, conclui.