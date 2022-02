ONG de cannabis medicinal cria clube de vantagens

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

A associação de pacientes Santa Cannabis decidiu recorrer ao financiamento coletivo para seguir prestando atendimento gratuito aos pacientes que não podem pagar pelos tratamentos com os derivados da erva. A ONG, que tem sede na capital catarinense, acaba de criar o projeto Apoiador Anjo, que oferece prêmios e descontos em produtos relacionados à planta para quem contribuir. Com R$ 18 mensais, o “anjo” pode usufruir de todos os benefícios, sem limites, durante todo o período em que se mantiver como apoiador da entidade. As recompensas incluem descontos em livros, em pacotes de viagem ao Uruguai, onde a cannabis é legalizada, e em cursos ligados ao tema, entre outros. Para contribuir, basta acessar o link: apoia.se/santacannabis.

Segundo o presidente da Santa Cannabis, Pedro Sabaciauskis, o projeto já conta com 30 benefícios, mas a ideia é agregar novos parceiros ao projeto, cujo objetivo principal é oferecer tratamento a famílias carentes. “Nós oferecemos sorteios de brindes e cupons de descontos de até 60% em lojas de produtos para cultivo, no nosso próprio curso de cultivo, em pós-graduação em cannabis medicinal, em livros sobre a planta, moda canábica, tabacarias e head shops. É a nossa forma de retribuir quem nos ajuda a manter o tratamento dos nossos pacientes sociais”, explica.

Sem dúvida, trata-se de uma iniciativa inovadora no setor e que deve atrair muitos interessados. Este blog alerta, no entanto, que cultivar cannabis sem autorização da justiça no Brasil é crime sujeito a penas de prisão por tráfico de entorpecentes.