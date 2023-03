Marcelo D2 lança linha de flores de cannabis in natura e expande portfólio

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Após lançar seu próprio e-commerce focado em cannabis, Universo D2, e uma linha de óleos de CDB, o músico Marcelo D2 dá um novo passo em sua trajetória como empreendedor canábico. Agora, põe no mercado duas variedades de flores de cannabis in natura, MD2 Hemp Flowers.

A linha conta com uma opção para ser consumida de dia, feita com a variedade Hindu Kush, que contém a maior concentração de CBD do mercado (21,77%) e propriedades energizantes, e outra, para a noite, produzida com a variedade Cookie Dough, uma Cannabis indica com 13% de CBD, aroma de cookies e propriedades desestressantes. Segundo Rodolfo Rosato, CEO da TerraCannabis, a escolha foi pela qualidade das strains. “A Hindu Kush é excelente para o dia e tem muitas propriedades medicinais. E a Cookie Dough tem um sabor maravilhoso e é muito relaxante”, diz ele.

As plantas são cultivadas nos Estados Unidos, de forma totalmente orgânica, pela Kannamed USA, conglomerado que também é dono de marcas como a Terracannabis, que oferece serviços de facilitação de importação de medicamentos, e do e-commerce Terra 420. Nos EUA, as duas variedades já estão disponíveis para compra, no site MD2HempFlowers. O pacote com 28 gramas custa US$ 189. Aqui, no Brasil, a importação será feita pela Terra 420. Somente pacientes com receitas médicas podem comprar os produtos.

Tanto as novas flores de cannabis in natura quando a linha anterior de óleos CDB assinados por D2 são produzidas fora do país por conta da legislação atual. Mas o músico e empreendedor já diz que gostaria de ter produtos nacionais em seu portfólio. “No momento que puder trazer isso pra cá e começar a ver os frutos dessa produção aqui, quero fazer parte disso”, diz ele.

“O resto do mundo já percebeu isso, mas a maconha tem uma associação com a liberdade. Mas o lado do business e do empreendimento o Brasil ainda tem pouco. A cannabis salvou a economia da Califórnia por anos. Essa parceria mostra que há um lado empreendedor. Com isso, mostro o que acredito pra caramba, que é trabalhar com o que gosta e acreditar nos seus sonhos. Não é só pra quem trabalha com cannabis, mas esse trabalho mostra muito isso”, diz Marcelo D2.