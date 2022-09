Evento em São Paulo vai discutir empreendedorismo ligado à maconha

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Entre os dias 8 e 9 de outubro, a primeira edição do Festival Híbrido SP vai reunir um grupo de empreendedores ligados ao universo da cannabis para discutir as oportunidades mercadológicas oferecidas pela erva. Serão tratados temas como medicina, esportes, moda e beleza.

Participarão nomes como Maria Eugênia, da Kaya Mind, Paula Zomignani e Ian Guedes, fundadores do Accura, Paulo Borges, idealizador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week, o ator Luis Navarro, protagonista da série Pico da Neblina, da HBO, e outros.

Confira a programação completa:

08/09

13h – 13h30: Abertura do evento – Cristiano Maronna

14h – 14h40: Direito Canábico Associativo

15h – 15h40: O Uso da Cânhamo e seus derivados na indústria da Moda e Beleza

17h – 17h40: A legalização da cannabis como geradora de novos negócio

18h-18h40: Pangaia – Futuro Verde

09/09

13h-13h40: Kaya Mind – Empreendedorismo Canábico

14h-14h40: Pangaia – CDB no Esporte

15h-15h40: Gastronomia Verde Um Futuro Sustentável

16h – 16h40: Pangaia – Medicina do Futuro

18h – 18h20: Desfile Bem Bolado (participação cantor Sant, do Poesia Acústica)

O festival acontece no Complexo Tempo, na Mooca. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser comprados neste endereço.